Самодуров Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения13.09.1912
Дата смерти07.03.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1912
Военная служба
Около 1930
Рождение ребёнка
20.07.1937
Дочь: Седых (Самодурова) Раиса Ивановна
Мать ребёнка: (Пономарева) Агрофена Акимовна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Самодуров Альберт Иванович
Мать ребёнка: (Пономарева) Агрофена Акимовна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Самодурова) Нина
Мать ребёнка: (Пономарева) Агрофена Акимовна
Бракосочетание
30.10.1972
Смерть
07.03.1977
Похороны
Неизвестно