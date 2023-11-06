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Самодуров Иван Тимофеевич

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Место рождения

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

13.09.1912

Дата смерти

07.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1912

Отец: Самодуров Тимофей Андрианович

Мать: Самодурова Елена Дмитриевна

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
Около 1930
Рождение ребёнка
20.07.1937

Дочь: Седых (Самодурова) Раиса Ивановна

Мать ребёнка: (Пономарева) Агрофена Акимовна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Самодуров Альберт Иванович

Мать ребёнка: (Пономарева) Агрофена Акимовна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Самодурова) Нина

Мать ребёнка: (Пономарева) Агрофена Акимовна

Бракосочетание
30.10.1972

Жена: (Пономарева) Агрофена Акимовна

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Смерть
07.03.1977
Похороны
Неизвестно
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область

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