Самодуров Тимофей Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самодуров Тимофей Андрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

До 1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Самодуров Адриан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самодуров Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: Самодурова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самодуров Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Самодурова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Зезюкова (Самодурова) Екатерина Тимофеена

Мать ребёнка: Самодурова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.09.1912

Сын: Самодуров Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Самодурова Елена Дмитриевна

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
До 1966

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