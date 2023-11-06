Самодуров Тимофей Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиДо 1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Самодуров Адриан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самодуров Семен Тимофеевич
Мать ребёнка: Самодурова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самодуров Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Самодурова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Зезюкова (Самодурова) Екатерина Тимофеена
Мать ребёнка: Самодурова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.09.1912
Сын: Самодуров Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Самодурова Елена Дмитриевна
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
До 1966