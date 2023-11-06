Самодурова Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самодурова Елена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

До 1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самодуров Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Самодуров Тимофей Андрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самодуров Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Самодуров Тимофей Андрианович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Зезюкова (Самодурова) Екатерина Тимофеена

Отец ребёнка: Самодуров Тимофей Андрианович

Рождение ребёнка
13.09.1912

Сын: Самодуров Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Самодуров Тимофей Андрианович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
До 1966

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