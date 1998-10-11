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(Пономарева) Агрофена Акимовна

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Место рождения

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

13.07.1912

Дата смерти

11.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1912

Отец: Пономарев Аким Тимофеевич

Мать: Пономарева Христина Ивановна

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1937

Дочь: Седых (Самодурова) Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Самодуров Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Самодуров Альберт Иванович

Отец ребёнка: Самодуров Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Самодурова) Нина

Отец ребёнка: Самодуров Иван Тимофеевич

Бракосочетание
30.10.1972

Муж: Самодуров Иван Тимофеевич

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Смерть
11.10.1998
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область

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