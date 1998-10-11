(Пономарева) Агрофена Акимовна
Место рождения
Дата рождения13.07.1912
Дата смерти11.10.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1912
Рождение ребёнка
20.07.1937
Дочь: Седых (Самодурова) Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Самодуров Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Самодуров Альберт Иванович
Отец ребёнка: Самодуров Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Самодурова) Нина
Отец ребёнка: Самодуров Иван Тимофеевич
Бракосочетание
30.10.1972
Смерть
11.10.1998
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно