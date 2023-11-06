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Пономарев Аким Тимофеевич

Место рождения

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

До 1965

Пол

Мужской

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Пономарев Тимофей

Мать: не указана

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Упоминание
Неизвестно
Фамилия принадлежит к старинному типу русских фамилий, образованных от личного прозвища. Пономарь — старинное и личное прозвище, которое относится к числу «профессиональных» имен. Само слово переводит... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1912

Дочь: (Пономарева) Агрофена Акимовна

Мать ребёнка: Пономарева Христина Ивановна

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.10.1925

Дочь: (Пономарева) Анастасия

Мать ребёнка: Пономарева Христина Ивановна

Смерть
До 1965

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