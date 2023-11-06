Пономарев Аким Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиДо 1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Пономарев Тимофей
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Фамилия принадлежит к старинному типу русских фамилий, образованных от личного прозвища. Пономарь — старинное и личное прозвище, которое относится к числу «профессиональных» имен. Само слово переводит... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1912
Дочь: (Пономарева) Агрофена Акимовна
Мать ребёнка: Пономарева Христина Ивановна
Рождение ребёнка
08.10.1925
Дочь: (Пономарева) Анастасия
Мать ребёнка: Пономарева Христина Ивановна
Смерть
До 1965