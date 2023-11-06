Пономарева Христина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиДо 1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1912
Дочь: (Пономарева) Агрофена Акимовна
Отец ребёнка: Пономарев Аким Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.10.1925
Дочь: (Пономарева) Анастасия
Отец ребёнка: Пономарев Аким Тимофеевич
Смерть
До 1962