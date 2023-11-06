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Пономарева Христина Ивановна

Место рождения

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

До 1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.07.1912

Дочь: (Пономарева) Агрофена Акимовна

Отец ребёнка: Пономарев Аким Тимофеевич

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.10.1925

Дочь: (Пономарева) Анастасия

Отец ребёнка: Пономарев Аким Тимофеевич

Смерть
До 1962

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