Седых Александр Арефьевич
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Седых Арефий
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1920
Жена: Седых Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Седых Михаил
Мать ребёнка: Седых Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Седых Георгий
Мать ребёнка: Седых Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Борисова (Седых) Анастасия
Мать ребёнка: Седых Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1937
Сын: Седых Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Седых Наталья Ивановна
Военная служба
01.08.1941
Участие во второй мировой войне Был призван в августе 1941 в Архангельский РВК Ставропольский край, Архангельский р-н
Военная награда
22.12.1942
Медаль «За оборону Сталинграда» Дата рождения __.__.1901 Воинское звание красноармеец Кто наградил Президиум ВС СССР Дата документа 22.12.1942 Архив ЦАМО Картотека Картотека награждений Расположение д... Показать все
Военная награда
05.02.1945
Медаль «За отвагу» Воинское звание гв. ефрейтор Воинская часть 232 гвардейский артиллерийский полк 97 гвардейской стрелковой дивизии Даты подвига 05.02.1945 Архив ЦАМО Фонд ист. информации 33 Опись ис... Показать все
Военная награда
08.05.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
08.05.1945
Медаль «За отвагу»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
1967
Похороны
Неизвестно