Седых Александр Арефьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедых Александр Арефьевич

Седых Александр Арефьевич

avatar

Место рождения

Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1901

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1903 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Седых Арефий

Мать: не указана

Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Около 1920

Жена: Седых Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Седых Михаил

Мать ребёнка: Седых Наталья Ивановна

Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Седых Георгий

Мать ребёнка: Седых Наталья Ивановна

Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Борисова (Седых) Анастасия

Мать ребёнка: Седых Наталья Ивановна

Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.08.1937

Сын: Седых Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Седых Наталья Ивановна

Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Военная служба
01.08.1941
Участие во второй мировой войне Был призван в августе 1941 в Архангельский РВК Ставропольский край, Архангельский р-н
Военная награда
22.12.1942
Медаль «За оборону Сталинграда» Дата рождения __.__.1901 Воинское звание красноармеец Кто наградил Президиум ВС СССР Дата документа 22.12.1942 Архив ЦАМО Картотека Картотека награждений Расположение д... Показать все
Военная награда
05.02.1945
Медаль «За отвагу» Воинское звание гв. ефрейтор Воинская часть 232 гвардейский артиллерийский полк 97 гвардейской стрелковой дивизии Даты подвига 05.02.1945 Архив ЦАМО Фонд ист. информации 33 Опись ис... Показать все
Военная награда
08.05.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
08.05.1945
Медаль «За отвагу»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
1967
Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.