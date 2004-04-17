Тимофеев Cергей
Место рождения
Дата рождения04.01.1968
Дата смерти17.04.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1968
Упоминание
Около 27.09.1986
Рекордсмен СССР среди юниоров на 800 м, входил в состав сборной СССР
Награда
27.?.1987
Победитель первенства России 1985, 86, 87, 89, 90
Награда
Около 27.09.1987
Бронзовый призер международных соревнований Гран-при
Награда
Около 27.09.1988
Победитель Кубка СССР
Награда
Около 27.09.1989
Бронзовый призер международных соревнований Гран-при
Образование
Около 02.09.1990
Закончил ЮРГТУ (НПИ)
Бракосочетание
Около 07.09.1990
Награда
Около 27.09.1990
серебряный призер чемпионата СССР в беге на 800 м
Рождение ребёнка
31.07.1991
Дочь: Павелко (Тимофеева) Елена
Мать ребёнка: Тимофеева (Чеботарева) Ольга
Смерть
17.04.2004
Самара, Самара, Самарская область
Похороны
20.04.2004
Новое кладбище