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Тимофеев Cергей

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

04.01.1968

Дата смерти

17.04.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1968

Отец: Тимофеев Анатолий

Мать: Тимофеева (Краснокутская) Александра

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Упоминание
Около 27.09.1986
Рекордсмен СССР среди юниоров на 800 м, входил в состав сборной СССР
Награда
27.?.1987
Победитель первенства России 1985, 86, 87, 89, 90
Награда
Около 27.09.1987
Бронзовый призер международных соревнований Гран-при
Награда
Около 27.09.1988
Победитель Кубка СССР
Награда
Около 27.09.1989
Бронзовый призер международных соревнований Гран-при
Образование
Около 02.09.1990
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Закончил ЮРГТУ (НПИ)
Бракосочетание
Около 07.09.1990

Жена: Тимофеева (Чеботарева) Ольга

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Награда
Около 27.09.1990
серебряный призер чемпионата СССР в беге на 800 м
Рождение ребёнка
31.07.1991

Дочь: Павелко (Тимофеева) Елена

Мать ребёнка: Тимофеева (Чеботарева) Ольга

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
17.04.2004
Самара, Самара, Самарская область
Похороны
20.04.2004
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Новое кладбище

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