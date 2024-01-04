Тимофеева (Краснокутская) Александра
Место рождения
Дата рождения10.09.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1946
Рождение ребёнка
04.01.1968
Сын: Тимофеев Cергей
Отец ребёнка: Тимофеев Анатолий
Бракосочетание
15.04.1968
Муж: Тимофеев Анатолий
Образование
По 1968
факультет физического воспитания и спорта Ростовский государственный педагогический университет
Работа или профессия
С 1969 по 2011
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Старший преподаватель | ЮРГПУ (НПИ)
Упоминание
2014
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Волонтер Олимпийских Игр в Сочи 2014г
Место жительства
Неизвестно