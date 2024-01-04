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Тимофеева (Краснокутская) Александра

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Место рождения

Конезавод имени Буденного, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

10.09.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1946

Отец: Краснокутский Василий Алексеевич

Мать: Краснокутская Ксения Владимировна

Конезавод имени Буденного, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.01.1968

Сын: Тимофеев Cергей

Отец ребёнка: Тимофеев Анатолий

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
15.04.1968

Муж: Тимофеев Анатолий

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Образование
По 1968
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
факультет физического воспитания и спорта Ростовский государственный педагогический университет
Работа или профессия
С 1969 по 2011
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Старший преподаватель | ЮРГПУ (НПИ)
Упоминание
2014
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Волонтер Олимпийских Игр в Сочи 2014г
Место жительства
Неизвестно
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