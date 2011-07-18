Краснокутская (Статова) Ксения Владимировна
Место рождения
Дата рождения13.01.1916
Дата смерти18.07.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1916
Отец: Статов Владимир
Мать: Статова Акулина
Рождение ребёнка
07.12.1937
Отец ребёнка: Краснокутский Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
05.08.1941
Сын: Краснокутский Иван
Отец ребёнка: Краснокутский Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
10.09.1946
Дочь: Тимофеева Александра
Отец ребёнка: Краснокутский Василий Алексеевич
Конезавод имени Буденного, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Работа или профессия
29.10.1960
учетчик/бухгалтер/ в колхозе
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.2011
Причина смерти: Естественная смерть/старость