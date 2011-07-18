Краснокутская (Статова) Ксения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснокутская (Статова) Ксения Владимировна

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Место рождения

Новый Маныч, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

13.01.1916

Дата смерти

18.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1916

Отец: Статов Владимир

Мать: Статова Акулина

Новый Маныч, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.12.1937

Сын: Краснокутский Николай

Отец ребёнка: Краснокутский Василий Алексеевич

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
05.08.1941

Сын: Краснокутский Иван

Отец ребёнка: Краснокутский Василий Алексеевич

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.09.1946

Дочь: Тимофеева Александра

Отец ребёнка: Краснокутский Василий Алексеевич

Конезавод имени Буденного, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Работа или профессия
29.10.1960
Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
учетчик/бухгалтер/ в колхозе
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснокутский Василий Алексеевич

Смерть
18.07.2011
Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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