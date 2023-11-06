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Краснокутский Василий Алексеевич

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Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

23.02.1915

Дата смерти

23.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1915

Отец: Краснокутский Алексей

Мать: Воробинская (Краснокутская) Полина

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснокутская (Статова) Ксения Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
шофер/ комбайнер | Колхоз
Рождение ребёнка
07.12.1937

Сын: Краснокутский Николай

Мать ребёнка: Краснокутская (Статова) Ксения Владимировна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Военная служба
26.06.1941
Рождение ребёнка
05.08.1941

Сын: Краснокутский Иван

Мать ребёнка: Краснокутская (Статова) Ксения Владимировна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Военная награда
30.06.1945
Медаль «За боевые заслуги» Воинская часть армейская тракторная ремонтная мастерская Даты подвига 04.03.1945-09.05.1945 Архив ЦАМО Фонд ист. информации 33 Опись ист. информации 687572 Дело ист. информа... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1946

Дочь: Тимофеева (Краснокутская) Александра

Мать ребёнка: Краснокутская (Статова) Ксения Владимировна

Конезавод имени Буденного, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени Номер документа 87 Дата документа 06.04.1985 Автор документа Министр обороны СССР Архив ЦАМОКартотека Юбилейная картотека награждений Расположение документа шкаф 30... Показать все
Смерть
23.03.1991
Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

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