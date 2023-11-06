Краснокутский Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.02.1915
Дата смерти23.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
шофер/ комбайнер | Колхоз
Рождение ребёнка
07.12.1937
Мать ребёнка: Краснокутская (Статова) Ксения Владимировна
Военная служба
26.06.1941
Рождение ребёнка
05.08.1941
Сын: Краснокутский Иван
Мать ребёнка: Краснокутская (Статова) Ксения Владимировна
Военная награда
30.06.1945
Медаль «За боевые заслуги» Воинская часть армейская тракторная ремонтная мастерская Даты подвига 04.03.1945-09.05.1945 Архив ЦАМО Фонд ист. информации 33 Опись ист. информации 687572 Дело ист. информа... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1946
Дочь: Тимофеева (Краснокутская) Александра
Мать ребёнка: Краснокутская (Статова) Ксения Владимировна
Конезавод имени Буденного, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени Номер документа 87 Дата документа 06.04.1985 Автор документа Министр обороны СССР Архив ЦАМОКартотека Юбилейная картотека награждений Расположение документа шкаф 30... Показать все
Смерть
23.03.1991