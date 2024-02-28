Тимофеев Анатолий
Место рождения
Дата рождения23.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1941
Рождение ребёнка
04.01.1968
Сын: Тимофеев Cергей
Мать ребёнка: Тимофеева Александра
Бракосочетание
15.04.1968
Жена: Тимофеева Александра
Награда
04.10.1968
Россия
мастер спорта СССР по легкой атлетике
Работа или профессия
С 1969 по 2016
старший преподаватель (доцент кафедры физвоспитания) | ЮРГПУ (НПИ)
Награда
04.10.1971
Россия
Чемпион Спартакиады народов РСФСР, чемпион СССР, призёр кубка СССР
Награда
04.10.1992
Россия
Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации
Награда
04.10.1997
Россия
Заслуженный тренер России
Награда
04.10.2012
Ростовская область, Россия
Знак «75 лет Ростовской области»
Упоминание
21.01.2014
Официальный факелоносец Олимпийских Игр в Сочи 2014 году
Награда
04.10.2015
Почетный гражданин города Новочеркасска
Работа или профессия
Неизвестно
Спортивный репортер (Ведущий телепередачи Новочеркасск спортивный) | 37 канал ТРК «Новочеркассктелерадио»
Место жительства
Неизвестно