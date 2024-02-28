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Тимофеев Анатолий

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Место рождения

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

23.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1941

Отец: Тимофеев Георгий Андреевич

Мать: Тимофеева Анна Прокофьевна

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.01.1968

Сын: Тимофеев Cергей

Мать ребёнка: Тимофеева Александра

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
15.04.1968

Жена: Тимофеева Александра

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Награда
04.10.1968
Россия
мастер спорта СССР по легкой атлетике
Работа или профессия
С 1969 по 2016
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
старший преподаватель (доцент кафедры физвоспитания) | ЮРГПУ (НПИ)
Награда
04.10.1971
Россия
Чемпион Спартакиады народов РСФСР, чемпион СССР, призёр кубка СССР
Награда
04.10.1992
Россия
Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации
Награда
04.10.1997
Россия
Заслуженный тренер России
Награда
04.10.2012
Ростовская область, Россия
Знак «75 лет Ростовской области»
Упоминание
21.01.2014
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Официальный факелоносец Олимпийских Игр в Сочи 2014 году
Награда
04.10.2015
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Почетный гражданин города Новочеркасска
Работа или профессия
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Спортивный репортер (Ведущий телепередачи Новочеркасск спортивный) | 37 канал ТРК «Новочеркассктелерадио»
Место жительства
Неизвестно
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