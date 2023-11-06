Тимофеев Георгий Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1914
Дата смерти24.09.1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1914
Отец: Тимофеев Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1940
Военная служба
04.09.1941
Дата рождения __.__.1914 Место призыва Никологорский РВК, Ивановская обл., Никологорский р-н Дата призыва 04.09.1941 Воинское звание рядовой Воинская часть 8 озэждп Дата прибытия 09.09.1941 Источник и... Показать все
Рождение ребёнка
23.11.1941
Сын: Тимофеев Анатолий
Мать ребёнка: Тимофеева (Маслова) Анна Прокофьевна
Рождение ребёнка
15.09.1947
Сын: Тимофеев Николай
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.09.1988
Похороны
24.09.1988
Никологорское старое кладбище