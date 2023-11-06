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Тимофеев Георгий Андреевич

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Место рождения

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

04.04.1914

Дата смерти

24.09.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1914

Отец: Тимофеев Андрей

Мать: не указана

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Около 1940

Жена: Тимофеева (Маслова) Анна Прокофьевна

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Военная служба
04.09.1941
Дата рождения __.__.1914 Место призыва Никологорский РВК, Ивановская обл., Никологорский р-н Дата призыва 04.09.1941 Воинское звание рядовой Воинская часть 8 озэждп Дата прибытия 09.09.1941 Источник и... Показать все
Рождение ребёнка
23.11.1941

Сын: Тимофеев Анатолий

Мать ребёнка: Тимофеева (Маслова) Анна Прокофьевна

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.09.1947

Сын: Тимофеев Николай

Мать ребёнка: не указана

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
24.09.1988
Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
24.09.1988
Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Никологорское старое кладбище

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