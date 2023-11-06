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Чеботарев Афанасий Архипович

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Место рождения

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

?.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Чеботарев Архип Григорьевич

Мать: не указана

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Бракосочетание
05.10.1937

Жена: Дульева (Бураченко) Ольга Степановна

Аникин, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.03.1939

Сын: Чеботарев Владимир Афанасьевич

Мать ребёнка: Дульева (Бураченко) Ольга Степановна

Аникин, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.05.1941

Сын: Чеботарев Юрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Дульева (Бураченко) Ольга Степановна

Аникин, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Военная служба
01.10.1941
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Участник Великой Отечественной войны Пропал без вести в январе 1943 года Место призыва: Милютинский РВК, Ростовская обл., Милютинский р-н
Смерть
?.01.1943
Причина смерти: На войне | Пропал без вести
Похороны
Неизвестно

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