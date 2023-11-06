Чеботарев Афанасий Архипович
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти?.01.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Чеботарев Архип Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1937
Рождение ребёнка
27.03.1939
Сын: Чеботарев Владимир Афанасьевич
Мать ребёнка: Дульева (Бураченко) Ольга Степановна
Рождение ребёнка
10.05.1941
Сын: Чеботарев Юрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Дульева (Бураченко) Ольга Степановна
Военная служба
01.10.1941
Участник Великой Отечественной войны Пропал без вести в январе 1943 года Место призыва: Милютинский РВК, Ростовская обл., Милютинский р-н
Смерть
?.01.1943
Причина смерти: На войне | Пропал без вести
Похороны
Неизвестно