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Дульев Федор Тихонович

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Место рождения

Грушевская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

21.07.1927

Дата смерти

27.05.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1927

Отец: Дульев Тихон Васильевич

Мать: Дульева (Камфорина) Прасковья Андреевна

Грушевская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Военная служба
12.06.?
Ранен в грудь навылет
Военная награда
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Казак Тихон Васильевич Дульев За боевые отличия награжден Георгиевскими крестами 3, 4 степени и произведен в урядники
Бракосочетание
1944

Жена: Дульева (Бураченко) Ольга Степановна

Грушевская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.01.1949

Дочь: Омарова (Дульева) Валентина

Мать ребёнка: Дульева (Бураченко) Ольга Степановна

Аникин, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.07.1951

Дочь: Виноградова (Дульева) Татьяна

Мать ребёнка: Дульева (Бураченко) Ольга Степановна

Аникин, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.03.1959

Дочь: Омарова (Дульева) Людмила

Мать ребёнка: Дульева (Бураченко) Ольга Степановна

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Смерть
27.05.2002
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

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