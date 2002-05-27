Дульев Федор Тихонович
Место рождения
Дата рождения21.07.1927
Дата смерти27.05.2002
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1927
Военная служба
12.06.?
Ранен в грудь навылет
Военная награда
Неизвестно
Казак Тихон Васильевич Дульев За боевые отличия награжден Георгиевскими крестами 3, 4 степени и произведен в урядники
Бракосочетание
1944
Рождение ребёнка
02.01.1949
Дочь: Омарова (Дульева) Валентина
Мать ребёнка: Дульева (Бураченко) Ольга Степановна
Рождение ребёнка
20.07.1951
Дочь: Виноградова (Дульева) Татьяна
Мать ребёнка: Дульева (Бураченко) Ольга Степановна
Рождение ребёнка
08.03.1959
Дочь: Омарова (Дульева) Людмила
Мать ребёнка: Дульева (Бураченко) Ольга Степановна
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Смерть
27.05.2002