Голицына (Мещерская) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Мещерская) Александра Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.09.1864

Дата смерти

07.07.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1864

Отец: Мещерский Николай Петрович

Мать: Мещерская (Панина) Мария Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
26.06.1887

Муж: Голицын Павел Павлович

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1892

Дочь: Унковская (Голицина) Аглаида Павловна

Отец ребёнка: Голицын Павел Павлович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.05.1895

Дочь: Сечени Фон Сарвар Унд Фелсовидек (Голицына) Мария Павловна

Отец ребёнка: Голицын Павел Павлович

Марьино, Марьинская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1896

Дочь: Кемпбелл (Голицына) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Голицын Павел Павлович

Марьино, Марьинская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
?.11.1901

Дочь: Фон Либиг (Голицына) Софья Павловна

Отец ребёнка: Голицын Павел Павлович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.04.1903

Сын: Голицын Николай Павлович

Отец ребёнка: Голицын Павел Павлович

Дудино, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.05.1905

Дочь: Армур (Голицына) Александра Павловна

Отец ребёнка: Голицын Павел Павлович

Марьино, Марьинская волость, Новгородский уезд
Смерть
07.07.1941
Рождение ребёнка
22.12.1997

Сын: Голицын Сергей Павлович

Отец ребёнка: Голицын Павел Павлович

Марьино, Марьинская волость, Новгородский уезд

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