Голицына (Мещерская) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.09.1864
Дата смерти07.07.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1864
Бракосочетание
26.06.1887
Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1892
Дочь: Унковская (Голицина) Аглаида Павловна
Отец ребёнка: Голицын Павел Павлович
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.05.1895
Дочь: Сечени Фон Сарвар Унд Фелсовидек (Голицына) Мария Павловна
Отец ребёнка: Голицын Павел Павлович
Рождение ребёнка
30.03.1896
Дочь: Кемпбелл (Голицына) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Голицын Павел Павлович
Рождение ребёнка
?.11.1901
Дочь: Фон Либиг (Голицына) Софья Павловна
Отец ребёнка: Голицын Павел Павлович
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.04.1903
Отец ребёнка: Голицын Павел Павлович
Дудино, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.05.1905
Дочь: Армур (Голицына) Александра Павловна
Отец ребёнка: Голицын Павел Павлович
Смерть
07.07.1941
Рождение ребёнка
22.12.1997
Отец ребёнка: Голицын Павел Павлович