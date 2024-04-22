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Голицын Николай Павлович

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Место рождения

Дудино, Ульяновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

25.04.1903

Дата смерти

19.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1903

Отец: Голицын Павел Павлович

Мать: Голицына Александра Николаевна

Дудино, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
02.04.1932

Жена: Голицына Джозефина

г. Пасадина, Лос-Анжелес, Калифорния, США,
Рождение ребёнка
01.03.1933

Дочь: Плизентс Сандра Николаевна

Мать ребёнка: Голицына Джозефина

г. Чикаго, Иллинойс, США
Рождение ребёнка
25.03.1936

Дочь: Керни Марина Джозефина Николаевна

Мать ребёнка: Голицына Джозефина

Рождение ребёнка
26.07.1944

Дочь: Голицына Джозефина Луиза Николаевна

Мать ребёнка: Голицына Джозефина

г. Чикаго, Иллинойс, США
Смерть
19.12.1981
г. Лейк-Форест, округ Лейк, Иллинойс, США
Рак поджелудочной железы
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