Голицын Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения25.04.1903
Дата смерти19.12.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1903
Бракосочетание
02.04.1932
Жена: Голицына Джозефина
г. Пасадина, Лос-Анжелес, Калифорния, США,
Рождение ребёнка
01.03.1933
Дочь: Плизентс Сандра Николаевна
Мать ребёнка: Голицына Джозефина
г. Чикаго, Иллинойс, США
Рождение ребёнка
25.03.1936
Дочь: Керни Марина Джозефина Николаевна
Мать ребёнка: Голицына Джозефина
Рождение ребёнка
26.07.1944
Дочь: Голицына Джозефина Луиза Николаевна
Мать ребёнка: Голицына Джозефина
г. Чикаго, Иллинойс, США
Смерть
19.12.1981
г. Лейк-Форест, округ Лейк, Иллинойс, США
Рак поджелудочной железы