Голицына (Деннехи) Джозефина
Место рождениядеревня Уиннетка, округ Кук, Иллинойс, США
Дата рождения05.09.1912
Дата смерти08.08.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.04.1932
г. Пасадина, Лос-Анжелес, Калифорния, США,
Рождение ребёнка
01.03.1933
Дочь: Плизентс Сандра Николаевна
Отец ребёнка: Голицын Николай Павлович
г. Чикаго, Иллинойс, США
Рождение ребёнка
25.03.1936
Дочь: Керни Марина Джозефина Николаевна
Отец ребёнка: Голицын Николай Павлович
Рождение ребёнка
26.07.1944
Дочь: Голицына Джозефина Луиза Николаевна
Отец ребёнка: Голицын Николай Павлович
г. Чикаго, Иллинойс, США
Смерть
08.08.1988
г. Лейк Форест, Лейк, Иллинойс, США