Голицына (Деннехи) Джозефина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Деннехи) Джозефина

Место рождения

деревня Уиннетка, округ Кук, Иллинойс, США

Дата рождения

05.09.1912

Дата смерти

08.08.1988

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Уиннетка, округ Кук, Иллинойс, США
Бракосочетание
02.04.1932

Муж: Голицын Николай Павлович

г. Пасадина, Лос-Анжелес, Калифорния, США,
Рождение ребёнка
01.03.1933

Дочь: Плизентс Сандра Николаевна

Отец ребёнка: Голицын Николай Павлович

г. Чикаго, Иллинойс, США
Рождение ребёнка
25.03.1936

Дочь: Керни Марина Джозефина Николаевна

Отец ребёнка: Голицын Николай Павлович

Рождение ребёнка
26.07.1944

Дочь: Голицына Джозефина Луиза Николаевна

Отец ребёнка: Голицын Николай Павлович

г. Чикаго, Иллинойс, США
Смерть
08.08.1988
г. Лейк Форест, Лейк, Иллинойс, США
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