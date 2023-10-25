Керни (Голицына) Марина Джозефина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1936
Отец: Голицын Николай Павлович
Мать: Голицына Джозефина
Бракосочетание
04.10.1957
Муж: Керни Питер Рой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вудс Саша
Отец ребёнка: Керни Питер Рой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Керни Кэтлин Мари
Отец ребёнка: Керни Питер Рой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пурьер Марина Джозефина
Отец ребёнка: Керни Питер Рой