Керни (Голицына) Марина Джозефина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Керни (Голицына) Марина Джозефина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1936

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1936

Отец: Голицын Николай Павлович

Мать: Голицына Джозефина

Бракосочетание
04.10.1957

Муж: Керни Питер Рой

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вудс Саша

Отец ребёнка: Керни Питер Рой

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Керни Кэтлин Мари

Отец ребёнка: Керни Питер Рой

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пурьер Марина Джозефина

Отец ребёнка: Керни Питер Рой

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