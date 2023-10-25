Керни Питер Рой — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Керни Питер Рой

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1933

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.10.1957

Жена: Керни Марина Джозефина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вудс Саша

Мать ребёнка: Керни Марина Джозефина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Керни Кэтлин Мари

Мать ребёнка: Керни Марина Джозефина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пурьер Марина Джозефина

Мать ребёнка: Керни Марина Джозефина Николаевна

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