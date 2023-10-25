Керни Питер Рой
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.10.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вудс Саша
Мать ребёнка: Керни Марина Джозефина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Керни Кэтлин Мари
Мать ребёнка: Керни Марина Джозефина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пурьер Марина Джозефина
Мать ребёнка: Керни Марина Джозефина Николаевна