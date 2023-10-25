Плизентс (Голицына) Сандра (Александра) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плизентс (Голицына) Сандра (Александра) Николаевна

Место рождения

г. Чикаго, Иллинойс, США

Дата рождения

01.03.1933

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1933

Отец: Голицын Николай Павлович

Мать: Голицына Джозефина

г. Чикаго, Иллинойс, США
Бракосочетание
С 18.09.1953 по 1963

Муж: Келли Фелпс

Бракосочетание
С 01.09.1965 по 1970

Муж: Шерман Брюс

Бракосочетание
06.03.1971

Муж: Плизентс Джек Кёртис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Келли Фелпс Невел

Отец ребёнка: Келли Фелпс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голицына-Келли Марина

Отец ребёнка: Келли Фелпс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Келли Шейла

Отец ребёнка: Келли Фелпс

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