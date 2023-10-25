Плизентс (Голицына) Сандра (Александра) Николаевна
Место рожденияг. Чикаго, Иллинойс, США
Дата рождения01.03.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1933
Отец: Голицын Николай Павлович
Мать: Голицына Джозефина
г. Чикаго, Иллинойс, США
Бракосочетание
С 18.09.1953 по 1963
Муж: Келли Фелпс
Бракосочетание
С 01.09.1965 по 1970
Муж: Шерман Брюс
Бракосочетание
06.03.1971
Муж: Плизентс Джек Кёртис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Келли Фелпс Невел
Отец ребёнка: Келли Фелпс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голицына-Келли Марина
Отец ребёнка: Келли Фелпс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Келли Шейла
Отец ребёнка: Келли Фелпс