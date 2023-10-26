Келли Фелпс
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Келли Фелпс Невел
Мать ребёнка: Плизентс (Голицына) Сандра (Александра) Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голицына-Келли Марина
Мать ребёнка: Плизентс (Голицына) Сандра (Александра) Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Келли Шейла
Мать ребёнка: Плизентс (Голицына) Сандра (Александра) Николаевна
Бракосочетание
С 18.09.1953 по 1963