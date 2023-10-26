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Келли Фелпс

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1926

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Келли Фелпс Невел

Мать ребёнка: Плизентс (Голицына) Сандра (Александра) Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голицына-Келли Марина

Мать ребёнка: Плизентс (Голицына) Сандра (Александра) Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Келли Шейла

Мать ребёнка: Плизентс (Голицына) Сандра (Александра) Николаевна

Бракосочетание
С 18.09.1953 по 1963

Жена: Плизентс (Голицына) Сандра (Александра) Николаевна

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