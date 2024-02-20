Мещерская (Панина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМещерская (Панина) Мария Александровна

Мещерская (Панина) Мария Александровна

avatar

Место рождения

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

30.09.1903

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Панин Александр Никитич

Мать: Панина (Толстая) Александра Сергеевна

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещерский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Мещерский Николай Петрович

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещерский Василий Николаевич

Отец ребёнка: Мещерский Николай Петрович

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1858

Муж: Мещерский Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.04.1862

Сын: Мещерский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Мещерский Николай Петрович

Рождение ребёнка
19.03.1863

Дочь: Мещерская Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Мещерский Николай Петрович

Рождение ребёнка
28.09.1864

Дочь: Голицына (Мещерская) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Мещерский Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.03.1866

Дочь: Толстая (Мещерская) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Мещерский Николай Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.09.1867

Дочь: Васильчикова (Мещерская) Софья Николаевна

Отец ребёнка: Мещерский Николай Петрович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
24.05.1869

Сын: Мещерский Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Мещерский Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.07.1877

Дочь: Игнатьева (Мещерская) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Мещерский Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Оффенберг (Мещерская) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Мещерский Николай Петрович

Смерть
30.09.1903
Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.