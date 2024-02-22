Оффенберг (Мещерская) Вера Николаевна 1879 — найти родственников по фамилии на Familio

Оффенберг (Мещерская) Вера Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1879

умерла 11.12.1915, Королевство Греция

Мать
Мещерская (Панина) Мария Александровна1830 г.р.
Отец
Мещерский Николай Петрович07.12.1829 г.р.
Супруги
Оффенберг Александр Петрович1869 г.р.
Дети
Оффенберг Софья Александровна28.01.1898 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Мещерский Николай Петрович

Мать: Мещерская (Панина) Мария Александровна

Рождение ребёнка
28.01.1898

Дочь: Оффенберг Софья Александровна

Отец ребёнка: Оффенберг Александр Петрович

Смерть
11.12.1915
Королевство Греция

Бракосочетание
1933

Муж: Оффенберг Александр Петрович

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