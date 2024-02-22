Оффенберг (Мещерская) Вера Николаевна
женский, родилась 1879
умерла 11.12.1915, Королевство Греция
МатьМещерская (Панина) Мария Александровна1830 г.р.
ОтецМещерский Николай Петрович07.12.1829 г.р.
Супруги
Оффенберг Александр Петрович1869 г.р.
Дети
Оффенберг Софья Александровна28.01.1898 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
28.01.1898
Дочь: Оффенберг Софья Александровна
Отец ребёнка: Оффенберг Александр Петрович
Смерть
11.12.1915
Королевство Греция
Бракосочетание
1933