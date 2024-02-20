Толстая (Мещерская) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Мещерская) Мария Николаевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

24.03.1866

Дата смерти

30.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1866

Отец: Мещерский Николай Петрович

Мать: Мещерская (Панина) Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
29.04.1891

Муж: Толстой Николай Михайлович

Рождение ребёнка
21.02.1892

Дочь: Толстая Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Толстой Николай Михайлович

Рождение ребёнка
05.05.1893

Сын: Толстой Николай Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Михайлович

Рождение ребёнка
21.10.1894

Дочь: Толстая Мария Николаевна

Отец ребёнка: Толстой Николай Михайлович

Рождение ребёнка
22.08.1896

Сын: Толстой Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.08.1903

Дочь: Толстая Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Толстой Николай Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.05.1907

Дочь: Толстая Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Толстой Николай Михайлович

Рождение ребёнка
05.04.1909

Сын: Толстой Павел Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Михайлович

Смерть
30.10.1948

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