Толстая (Мещерская) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.03.1866
Дата смерти30.10.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1866
Бракосочетание
29.04.1891
Рождение ребёнка
21.02.1892
Дочь: Толстая Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Толстой Николай Михайлович
Рождение ребёнка
05.05.1893
Сын: Толстой Николай Николаевич
Отец ребёнка: Толстой Николай Михайлович
Рождение ребёнка
21.10.1894
Дочь: Толстая Мария Николаевна
Отец ребёнка: Толстой Николай Михайлович
Рождение ребёнка
22.08.1896
Сын: Толстой Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Толстой Николай Михайлович
Рождение ребёнка
04.08.1903
Дочь: Толстая Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Толстой Николай Михайлович
Рождение ребёнка
15.05.1907
Дочь: Толстая Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Толстой Николай Михайлович
Рождение ребёнка
05.04.1909
Отец ребёнка: Толстой Николай Михайлович
Смерть
30.10.1948