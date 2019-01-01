деревня Дугино, деревня Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Дугино

Сычевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Сычевский уезд
10338Дугино, с. вл.при р. Вазузе.15814106106Церковь православная 1. Завод винокуренный.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Сычевский уезд
С. Дугино7Княгиня Мар. Ал. Мещерская92

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Сычевский уезд, Мольгинская волость
319ДугиноСтанция железной дороги15511435Церковь, богадельня, почтово-телеграфное отделение и при нем ссудо-сберегательная касса, ярмарка в день Св. Троицы.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Сычёвский район
176681Дугинодеревня55°41'00"34°12'00"N-36-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Сычевский муниципальный район, Дугинское сельское поселение
66646470101д Дугинодеревня
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