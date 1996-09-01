Фон Либиг (Голицына) Софья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Либиг (Голицына) Софья Павловна

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

?.11.1901

Дата смерти

01.09.1996

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1901

Отец: Голицын Павел Павлович

Мать: Голицына Александра Николаевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
С 28.05.1930 по 06.10.1946

Муж: Фон Либиг Иоганн Вольфганг Конрад

г. Валкенбюрг-ан-де-Гёл, Лимбург, Королевство Нидерландов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вигнер Анжелика Александра Мария Виктория

Отец ребёнка: Фон Либиг Иоганн Вольфганг Конрад

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Либиг Гисберт Хубертус Теодор Александр

Отец ребёнка: Фон Либиг Иоганн Вольфганг Конрад

Смерть
01.09.1996
г. Прец, Плён, Шлезвиг-Гольштейн, Федеративная Республика Германия
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