Фон Либиг (Голицына) Софья Павловна
Место рождения
Дата рождения?.11.1901
Дата смерти01.09.1996
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1901
Бракосочетание
С 28.05.1930 по 06.10.1946
г. Валкенбюрг-ан-де-Гёл, Лимбург, Королевство Нидерландов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вигнер Анжелика Александра Мария Виктория
Отец ребёнка: Фон Либиг Иоганн Вольфганг Конрад
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Либиг Гисберт Хубертус Теодор Александр
Отец ребёнка: Фон Либиг Иоганн Вольфганг Конрад
Смерть
01.09.1996
г. Прец, Плён, Шлезвиг-Гольштейн, Федеративная Республика Германия