Фон Либиг Иоганн Вольфганг Конрад
Место рождения
Дата рождения16.08.1904
Дата смерти23.05.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 28.05.1930 по 06.10.1946
Жена: Фон Либиг Софья Павловна
г. Валкенбюрг-ан-де-Гёл, Лимбург, Королевство Нидерландов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вигнер Анжелика Александра Мария Виктория
Мать ребёнка: Фон Либиг Софья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Либиг Гисберт Хубертус Теодор Александр
Мать ребёнка: Фон Либиг Софья Павловна
Смерть
23.05.1965
г. Зальмюнстер, Бад-Зоден-Зальмюнстер, Дармштадт, Гессен, Федеративная Республика Германия