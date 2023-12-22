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Фон Либиг Иоганн Вольфганг Конрад

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Место рождения

Либерец

Дата рождения

16.08.1904

Дата смерти

23.05.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 28.05.1930 по 06.10.1946

Жена: Фон Либиг Софья Павловна

г. Валкенбюрг-ан-де-Гёл, Лимбург, Королевство Нидерландов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вигнер Анжелика Александра Мария Виктория

Мать ребёнка: Фон Либиг Софья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Либиг Гисберт Хубертус Теодор Александр

Мать ребёнка: Фон Либиг Софья Павловна

Смерть
23.05.1965
г. Зальмюнстер, Бад-Зоден-Зальмюнстер, Дармштадт, Гессен, Федеративная Республика Германия
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