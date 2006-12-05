Армур (Голицына) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения07.05.1905
Дата смерти05.12.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1905
Бракосочетание
С 01.09.1928 по 09.11.1944
г. Чикаго, Иллинойс, США
Рождение ребёнка
03.12.1938
Сын: Романов Ростислав Ростиславович
Отец ребёнка: Романов Ростислав Александрович
г. Чикаго, округ Кук, Иллинойс, Соединенные Штаты Америки
Бракосочетание
1949
Муж: Армур Лестер
г. Нью Йорк, США
Смерть
05.12.2006
г. Лейк Форест, округ Лейк, Иллинойс, Соединенные Штаты Америки