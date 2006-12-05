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Армур (Голицына) Александра Павловна

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Место рождения

Марьино, Марьинская волость, Новгородский уезд

Дата рождения

07.05.1905

Дата смерти

05.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1905

Отец: Голицын Павел Павлович

Мать: Голицына Александра Николаевна

Марьино, Марьинская волость, Новгородский уезд
Бракосочетание
С 01.09.1928 по 09.11.1944

Муж: Романов Ростислав Александрович

г. Чикаго, Иллинойс, США
Рождение ребёнка
03.12.1938

Сын: Романов Ростислав Ростиславович

Отец ребёнка: Романов Ростислав Александрович

г. Чикаго, округ Кук, Иллинойс, Соединенные Штаты Америки
Бракосочетание
1949

Муж: Армур Лестер

г. Нью Йорк, США
Смерть
05.12.2006
г. Лейк Форест, округ Лейк, Иллинойс, Соединенные Штаты Америки
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