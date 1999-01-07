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Романов Ростислав Ростиславович

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Место рождения

г. Чикаго, округ Кук, Иллинойс, Соединенные Штаты Америки

Дата рождения

03.12.1938

Дата смерти

07.01.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1938

Отец: Романов Ростислав Александрович

Мать: Армур Александра Павловна

г. Чикаго, округ Кук, Иллинойс, Соединенные Штаты Америки
Бракосочетание
С 09.09.1960 по 1980

Жена: Кук Стефена Вердел

деревня Уиннетка, Иллинойс, США
Рождение ребёнка
21.01.1963

Дочь: Романова Стефена Ростиславовна

Мать ребёнка: Кук Стефена Вердел

г. Чикаго, Иллинойс, США
Бракосочетание
16.08.1980

Жена: Ипсен Кристин

Иллинойс, США
Рождение ребёнка
09.06.1983

Дочь: Херд Александра Ростиславовна

Мать ребёнка: Ипсен Кристин

Иллинойс, США
Рождение ребёнка
1985

Сын: Романов Ростислав Ростиславович

Мать ребёнка: Ипсен Кристин

г. Лейк Форест, округ Лейк, штат Иллинойс, США
Рождение ребёнка
24.01.1987

Сын: Романов Никита Ростиславович

Мать ребёнка: Ипсен Кристин

Смерть
07.01.1999
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