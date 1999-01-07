Романов Ростислав Ростиславович
Место рожденияг. Чикаго, округ Кук, Иллинойс, Соединенные Штаты Америки
Дата рождения03.12.1938
Дата смерти07.01.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1938
г. Чикаго, округ Кук, Иллинойс, Соединенные Штаты Америки
Бракосочетание
С 09.09.1960 по 1980
Жена: Кук Стефена Вердел
деревня Уиннетка, Иллинойс, США
Рождение ребёнка
21.01.1963
Дочь: Романова Стефена Ростиславовна
Мать ребёнка: Кук Стефена Вердел
г. Чикаго, Иллинойс, США
Бракосочетание
16.08.1980
Жена: Ипсен Кристин
Иллинойс, США
Рождение ребёнка
09.06.1983
Дочь: Херд Александра Ростиславовна
Мать ребёнка: Ипсен Кристин
Иллинойс, США
Рождение ребёнка
1985
Сын: Романов Ростислав Ростиславович
Мать ребёнка: Ипсен Кристин
г. Лейк Форест, округ Лейк, штат Иллинойс, США
Рождение ребёнка
24.01.1987
Сын: Романов Никита Ростиславович
Мать ребёнка: Ипсен Кристин
Смерть
07.01.1999