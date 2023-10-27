Романов Ростислав Ростиславович
мужской, родился 1985, г. Лейк Форест, округ Лейк, штат Иллинойс, США
МатьИпсен Кристин03.04.1949 г.р.
ОтецРоманов Ростислав Ростиславович03.12.1938 г.р.
Супруги
Фотеини Мария Кристина Георганта1980 г.р.
Дети
Романов Ростислав Ростиславович?.08.2013 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1985
Отец: Романов Ростислав Ростиславович
Мать: Ипсен Кристин
г. Лейк Форест, округ Лейк, штат Иллинойс, США
Рождение ребёнка
?.08.2013
Сын: Романов Ростислав Ростиславович
Мать ребёнка: Фотеини Мария Кристина Георганта
Бракосочетание
2019