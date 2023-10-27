Романов Ростислав Ростиславович 1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романов Ростислав Ростиславович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1985, г. Лейк Форест, округ Лейк, штат Иллинойс, США

Мать
Ипсен Кристин03.04.1949 г.р.
Отец
Романов Ростислав Ростиславович03.12.1938 г.р.
Супруги
Фотеини Мария Кристина Георганта1980 г.р.
Дети
Романов Ростислав Ростиславович?.08.2013 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985

Отец: Романов Ростислав Ростиславович

Мать: Ипсен Кристин

г. Лейк Форест, округ Лейк, штат Иллинойс, США

Рождение ребёнка
?.08.2013

Сын: Романов Ростислав Ростиславович

Мать ребёнка: Фотеини Мария Кристина Георганта

Бракосочетание
2019

Жена: Фотеини Мария Кристина Георганта

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