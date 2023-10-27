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Кук Стефена Вердел

Место рождения

г. Маракайбо, Сулия, Боливарианская Республика Венесуэла

Дата рождения

15.12.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Маракайбо, Сулия, Боливарианская Республика Венесуэла
Бракосочетание
С 09.09.1960 по 1980

Муж: Романов Ростислав Ростиславович

деревня Уиннетка, Иллинойс, США
Рождение ребёнка
21.01.1963

Дочь: Романова Стефена Ростиславовна

Отец ребёнка: Романов Ростислав Ростиславович

г. Чикаго, Иллинойс, США
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