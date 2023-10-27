Кук Стефена Вердел
Место рожденияг. Маракайбо, Сулия, Боливарианская Республика Венесуэла
Дата рождения15.12.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Маракайбо, Сулия, Боливарианская Республика Венесуэла
Бракосочетание
С 09.09.1960 по 1980
деревня Уиннетка, Иллинойс, США
Рождение ребёнка
21.01.1963
Дочь: Романова Стефена Ростиславовна
Отец ребёнка: Романов Ростислав Ростиславович
г. Чикаго, Иллинойс, США