Фонотов (Фунот, Фунджу)БАРКЭТ Ефимий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фонотов (Фунот, Фунджу)БАРКЭТ Ефимий Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1832

Дата смерти

15.06.1902

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

Около 1807 г.р.

Жена

Около 1832 г.р.

Дети

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Участники
Место
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Рождение
1832

Отец: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович

Мать: Фонотов (фунот, Фуджу)баркэт Мария

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна

Бракосочетание
До 1862

Жена: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Джуха Вера Евфимовна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна

Рождение ребёнка
19.01.1867

Дочь: Кириакия Евфимовна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Пичахчи Мария Евфимовна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна

Рождение ребёнка
16.08.1870

Дочь: Параскева Евфимовна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна

Рождение ребёнка
09.09.1872

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Георгий Ефимович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна

Рождение ребёнка
09.09.1872

Дочь: Галина Евфросиния Евфимовна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна

Рождение ребёнка
19.12.1875

Дочь: Екатерина Евфимовна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна

Рождение ребёнка
10.01.1879

Дочь: Ангелис Сарра Евфимовна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна

Смерть
15.06.1902
Причина смерти: Болезнь - онкология
Похороны
Неизвестно
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