Фонотов (Фунот, Фунджу)БАРКЭТ Ефимий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти15.06.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1832
Рождение ребёнка
Около 1862
Бракосочетание
До 1862
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Джуха Вера Евфимовна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна
Рождение ребёнка
19.01.1867
Дочь: Кириакия Евфимовна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Пичахчи Мария Евфимовна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна
Рождение ребёнка
16.08.1870
Дочь: Параскева Евфимовна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна
Рождение ребёнка
09.09.1872
Рождение ребёнка
09.09.1872
Дочь: Галина Евфросиния Евфимовна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна
Рождение ребёнка
19.12.1875
Дочь: Екатерина Евфимовна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна
Рождение ребёнка
10.01.1879
Дочь: Ангелис Сарра Евфимовна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна
Смерть
15.06.1902
Причина смерти: Болезнь - онкология
Похороны
Неизвестно