Фуното/Фонотова/БАРКЭТ София Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/БАРКЭТ София Георгиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич

Бракосочетание
До 1862

Муж: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Джуха Вера Евфимовна

Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.01.1867

Дочь: Кириакия Евфимовна

Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Пичахчи Мария Евфимовна

Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.08.1870

Дочь: Параскева Евфимовна

Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.09.1872

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.09.1872

Дочь: Галина Евфросиния Евфимовна

Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.12.1875

Дочь: Екатерина Евфимовна

Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.01.1879

Дочь: Ангелис Сарра Евфимовна

Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич

Смерть
1902
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