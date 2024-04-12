Фуното/Фонотова/БАРКЭТ София Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти1902
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: ?
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович
Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич
Дочь: Джуха Вера Евфимовна
Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич
Дочь: Кириакия Евфимовна
Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич
Дочь: Пичахчи Мария Евфимовна
Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич
Дочь: Параскева Евфимовна
Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Георгий Ефимович
Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич
Дочь: Галина Евфросиния Евфимовна
Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич
Дочь: Екатерина Евфимовна
Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич
Дочь: Ангелис Сарра Евфимовна
Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич