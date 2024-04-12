Джуха (Фуното/Фонотова/БАРКЭТ) Вера Евфимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Бракосочетание
26.01.1887
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Джуха Лазарь Афанасьевич
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Джуха Лазарь Афанасьевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Полина Лазарьевна
Отец ребёнка: Джуха Лазарь Афанасьевич
Смерть
Неизвестно