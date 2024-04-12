Джуха (Фуното/Фонотова/БАРКЭТ) Вера Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джуха (Фуното/Фонотова/БАРКЭТ) Вера Евфимовна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич

Мать: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна

Бракосочетание
26.01.1887

Муж: Джуха Лазарь Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Джуха Василий Лазарьевич

Отец ребёнка: Джуха Лазарь Афанасьевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Джуха Пётр Лазарьевич

Отец ребёнка: Джуха Лазарь Афанасьевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Полина Лазарьевна

Отец ребёнка: Джуха Лазарь Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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