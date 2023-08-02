Джуха Василий Лазарьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Джуха Лазарь Афанасьевич
Мать: Джуха Вера Евфимовна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Джуха Феодора
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Джуха Феодора
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Джуха Феодора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Джуха Феодора
Смерть
Неизвестно