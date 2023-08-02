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Джуха Василий Лазарьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

1926 г.р.
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СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Джуха Лазарь Афанасьевич

Мать: Джуха Вера Евфимовна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Джуха Феодора

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Джуха Феодора

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Джуха Феодора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Джуха Феодора

Смерть
Неизвестно