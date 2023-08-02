Джуха (Пичахчи) Феодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джуха (Пичахчи) Феодора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1900 г.р.

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Джуха Василий Лазарьевич

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Джуха Василий Лазарьевич

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Джуха Василий Лазарьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джуха Василий Лазарьевич

Смерть
Неизвестно
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