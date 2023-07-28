Фонотов (Фунот, Фуджу)БАРКЭТ Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фонотов (Фунот, Фуджу)БАРКЭТ Мария

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Февронья Дмитриевна

Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович

Бракосочетание
До 1827

Муж: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич

Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Василиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Агрипина Дмитриевна

Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович

Смерть
Неизвестно