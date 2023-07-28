Фонотов (Фунот, Фуджу)БАРКЭТ Мария
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1807
Отец: ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Февронья Дмитриевна
Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович
Бракосочетание
До 1827
Рождение ребёнка
1832
Сын: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич
Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Яков Дмитриевич
Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Василиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Агрипина Дмитриевна
Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович
Смерть
Неизвестно