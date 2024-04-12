Фонотов (Фунот, Фунджу)БАРКЭТ Дмитрий Левтерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФонотов (Фунот, Фунджу)БАРКЭТ Дмитрий Левтерович

Фонотов (Фунот, Фунджу)БАРКЭТ Дмитрий Левтерович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1798

Дата смерти

14.11.1866

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Жена

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Левтер Саввич

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Сарра

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Февронья Дмитриевна

Мать ребёнка: Фонотов (фунот, Фуджу)баркэт Мария

Бракосочетание
До 1827

Жена: Фонотов (фунот, Фуджу)баркэт Мария

Рождение ребёнка
1832

Сын: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич

Мать ребёнка: Фонотов (фунот, Фуджу)баркэт Мария

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Фонотов (фунот, Фуджу)баркэт Мария

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Фонотов (фунот, Фуджу)баркэт Мария

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Василиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Фонотов (фунот, Фуджу)баркэт Мария

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Агрипина Дмитриевна

Мать ребёнка: Фонотов (фунот, Фуджу)баркэт Мария

Смерть
14.11.1866
Причина смерти: Болезнь - горячка
Похороны
Неизвестно
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