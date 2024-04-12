Фонотов (Фунот, Фунджу)БАРКЭТ Дмитрий Левтерович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти14.11.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Февронья Дмитриевна
Мать ребёнка: Фонотов (фунот, Фуджу)баркэт Мария
Бракосочетание
До 1827
Рождение ребёнка
1832
Сын: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич
Мать ребёнка: Фонотов (фунот, Фуджу)баркэт Мария
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Фонотов (фунот, Фуджу)баркэт Мария
Рождение ребёнка
Около 1842
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Василиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Фонотов (фунот, Фуджу)баркэт Мария
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Агрипина Дмитриевна
Мать ребёнка: Фонотов (фунот, Фуджу)баркэт Мария
Смерть
14.11.1866
Причина смерти: Болезнь - горячка
Похороны
Неизвестно