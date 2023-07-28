Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Левтер Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФуното/Фонотов/БАРКЭТ Левтер Саввич

Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Левтер Саввич

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Около 1840

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: Фонотова Баркэт ?

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Константин Левтерович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Сарра

Бракосочетание
До 1795

Жена: Фуното/фонотова/баркэт Сарра

Рождение ребёнка
1798

Сын: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Сарра

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: София Левтеровна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Сарра

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Анастасия Левтеровна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Сарра

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Фуното/фонотова/баркэт Савва Левтерович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Сарра

Смерть
Около 1840
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно