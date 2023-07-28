Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Левтер Саввич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиОколо 1840
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: Фонотова Баркэт ?
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Константин Левтерович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Сарра
Бракосочетание
До 1795
Рождение ребёнка
1798
Сын: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Сарра
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: София Левтеровна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Сарра
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Анастасия Левтеровна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Сарра
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Фуното/фонотова/баркэт Савва Левтерович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Сарра
Смерть
Около 1840
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно