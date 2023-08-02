Фонотова БАРКЭТ ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фонотова БАРКЭТ ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Левтер Саввич

Отец ребёнка: не указан

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1787

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Саввич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1791

Сын: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Паниот Савельевич

Отец ребёнка: не указан

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