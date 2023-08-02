Фонотова БАРКЭТ ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Левтер Саввич
Отец ребёнка: не указан
Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1787
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Саввич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1791
Сын: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Паниот Савельевич
Отец ребёнка: не указан