Фуното/Фонотова/БАРКЭТ Сарра
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Бракосочетание
До 1795
Рождение ребёнка
1798
Сын: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Левтер Саввич
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: София Левтеровна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Левтер Саввич
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Анастасия Левтеровна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Левтер Саввич
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Фуното/фонотова/баркэт Савва Левтерович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Левтер Саввич
Смерть
Неизвестно