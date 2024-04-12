Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Константин Левтерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФуното/Фонотов/БАРКЭТ Константин Левтерович

Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Константин Левтерович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Жена

Около 1802 г.р.
Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Левтер Саввич

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Сарра

Бракосочетание
До 1820

Жена: Фуното/фонотовабаркэт Мария

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович

Мать ребёнка: Фуното/фонотовабаркэт Мария

Троицкая церковь,м/к-1878г.лист-1,запись о смерти в 56 лет- № 1,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Елена

Бракосочетание
До 1828

Жена: Фуното/фонотова/баркэт Елена

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Леонтий Константинович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Елена

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Феодора Константиновна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Елена

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Фуното/фонотова/ Баркэт Варфоломей Константинович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Елена

Смерть
1849
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close