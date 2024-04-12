Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Константин Левтерович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Бракосочетание
До 1820
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович
Мать ребёнка: Фуното/фонотовабаркэт Мария
Троицкая церковь,м/к-1878г.лист-1,запись о смерти в 56 лет- № 1,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Елена
Бракосочетание
До 1828
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Леонтий Константинович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Елена
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Феодора Константиновна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Елена
Рождение ребёнка
Около 1838
Смерть
1849
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно