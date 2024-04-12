Фуното/ФонотоваБАРКЭТ Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/ФонотоваБАРКЭТ Мария

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1820

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Константин Левтерович

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Константин Левтерович

Троицкая церковь,м/к-1878г.лист-1,запись о смерти в 56 лет- № 1,ГАДО,Ф - 426-1-3
Смерть
Неизвестно
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