Фуното/Фонотова/БАРКЭТ Елена
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Константин Левтерович
Бракосочетание
До 1828
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Леонтий Константинович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Константин Левтерович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Феодора Константиновна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Константин Левтерович
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Фуното/фонотова/ Баркэт Варфоломей Константинович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Константин Левтерович
Смерть
Неизвестно