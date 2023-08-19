Фуното/Фонотова/БАРКЭТ Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФуното/Фонотова/БАРКЭТ Елена

Фуното/Фонотова/БАРКЭТ Елена

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Константин Левтерович

Бракосочетание
До 1828

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Константин Левтерович

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Леонтий Константинович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Константин Левтерович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Феодора Константиновна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Константин Левтерович

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Фуното/фонотова/ Баркэт Варфоломей Константинович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Константин Левтерович

Смерть
Неизвестно