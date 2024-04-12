Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Трифон Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Трифон Константинович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

25.09.1878

Пол

Мужской

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Жена

Около 1825 г.р.
Около 1838 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Константин Левтерович

Мать: Фуното/фонотовабаркэт Мария

Троицкая церковь,м/к-1878г.лист-1,запись о смерти в 56 лет- № 1,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Баркэт Мария Антоновна

Бракосочетание
До 1847

Жена: Фуното/фонотова/ Баркэт Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Кириакия Дмитриевна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Афанасий Трифонович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Матрона Трифоновна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна

Бракосочетание
До 1860

Жена: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна

Рождение ребёнка
04.07.1863

Дочь: Доновлах Макрина Трифоновна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна

Рождение ребёнка
20.01.1865

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Харлампий Трифонович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна

Рождение ребёнка
01.09.1867

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна

Рождение ребёнка
03.01.1871

Дочь: Султанбей Екатерина Трифоновна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна

Рождение ребёнка
16.08.1873

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Феофан Трифонович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна

Похороны
27.01.1878
Смерть
25.09.1878
Причина смерти: Болезнь - онкология
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