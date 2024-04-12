Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Трифон Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти25.09.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Кириакия Дмитриевна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Афанасий Трифонович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна
Дочь: Матрона Трифоновна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна
Дочь: Доновлах Макрина Трифоновна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Харлампий Трифонович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна
Дочь: Султанбей Екатерина Трифоновна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Феофан Трифонович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна