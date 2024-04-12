Фуното/Фонотова/БАРКЭТ Феодора Спиридоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти23.12.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Дочь: Кириакия Дмитриевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Афанасий Трифонович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович
Дочь: Матрона Трифоновна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович
Дочь: Доновлах Макрина Трифоновна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Харлампий Трифонович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович
Дочь: Султанбей Екатерина Трифоновна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Феофан Трифонович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович