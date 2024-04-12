Фуното/Фонотова/БАРКЭТ Феодора Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФуното/Фонотова/БАРКЭТ Феодора Спиридоновна

Фуното/Фонотова/БАРКЭТ Феодора Спиридоновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

23.12.1883

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Кириакия Дмитриевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Афанасий Трифонович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Матрона Трифоновна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович

Бракосочетание
До 1860

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович

Рождение ребёнка
04.07.1863

Дочь: Доновлах Макрина Трифоновна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович

Рождение ребёнка
20.01.1865

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Харлампий Трифонович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович

Рождение ребёнка
01.09.1867

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович

Рождение ребёнка
03.01.1871

Дочь: Султанбей Екатерина Трифоновна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович

Рождение ребёнка
16.08.1873

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Феофан Трифонович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович

Смерть
23.12.1883
Причина смерти: Болезнь - горячка | Николаевская церковь,м/к-1883г.лист-140,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-1-4
Похороны
24.12.1883
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close