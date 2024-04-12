Фуното/Фонотов/ САРКИЦ Феофан Трифонович
Место рождения
Дата рождения16.08.1873
Дата смерти12.09.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1873
Бракосочетание
22.07.1896
Рождение ребёнка
09.12.1897
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Федор Феофанович
Мать ребёнка: Фуното Фонотова Саркиц Вера Федоровна
Рождение ребёнка
16.08.1899
Смерть
12.09.1899
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно