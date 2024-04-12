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Фуното/Фонотов/ САРКИЦ Феофан Трифонович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

16.08.1873

Дата смерти

12.09.1899

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1873

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна

Бракосочетание
22.07.1896

Жена: Фуното Фонотова Саркиц Вера Федоровна

Рождение ребёнка
09.12.1897

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Федор Феофанович

Мать ребёнка: Фуното Фонотова Саркиц Вера Федоровна

Рождение ребёнка
16.08.1899

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Трифон Феофанович

Мать ребёнка: Фуното Фонотова Саркиц Вера Федоровна

Смерть
12.09.1899
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
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