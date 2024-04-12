(Фуното/Фонотова/ САРКИЦ) Матрона Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фуното/Фонотова/ САРКИЦ) Матрона Трифоновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Малпаях Николай Михайлович

Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Малпаях Трифон Михайлович

Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Сарра Михайловна

Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Малпаях Иван Михайлович

Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Малпаях Пантелеймон Михайлович

Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Малпаях Василий Михайлович

Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Малпаях Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Малпаях Федор Михайлович

Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Малпаях Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малпаях Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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