Пичахчи (Фуното/Фонотова/БАРКЭТ) Мария Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичахчи (Фуното/Фонотова/БАРКЭТ) Мария Евфимовна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич

Мать: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна

Бракосочетание
03.07.1889

Муж: Пичахчи Георгий Николаевич

Николаевская церковь,м/к-1889г.лист-26,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-6
Рождение ребёнка
08.08.1892

Дочь: Кирякулова София Георгиевна

Отец ребёнка: Пичахчи Георгий Николаевич

ЦАДО . Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1892г.,лист-158,зап-35
Рождение ребёнка
1900

Сын: Пичахчи Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Пичахчи Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Пичахчи Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Балабан Хубус Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Пичахчи Георгий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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